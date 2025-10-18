Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна

В ноябре этого года десятки миллионов жителей США могут лишиться продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Примерно 42 млн человек рискуют остаться без критически важной продовольственной помощи в ноябре из-за приостановки работы федерального правительства", - отмечается в статье.

Уточняется, что каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов по программе SNAP, в рамках которой населению выдаются продовольственные талоны. Пока неясно, вмешается ли в ситуацию администрация президента США Дональда Трампа и удастся ли ей найти средства для продолжения выплаты пособий.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.