Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 22:25
    В ноябре этого года десятки миллионов жителей США могут лишиться продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

    "Примерно 42 млн человек рискуют остаться без критически важной продовольственной помощи в ноябре из-за приостановки работы федерального правительства", - отмечается в статье.

    Уточняется, что каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов по программе SNAP, в рамках которой населению выдаются продовольственные талоны. Пока неясно, вмешается ли в ситуацию администрация президента США Дональда Трампа и удастся ли ей найти средства для продолжения выплаты пособий.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

