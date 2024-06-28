Миллиардер Баффет пожертвует на благотворительность акции Berkshire

Американский миллиардер Уоррен Баффет конвертирует около 8,7 тыс. акций своей инвесткомпании Berkshire Hathaway класса A примерно в 13 млн акций класса B и пожертвует их пяти благотворительным фондам.

Американский миллиардер Уоррен Баффет конвертирует около 8,7 тыс. акций своей инвесткомпании Berkshire Hathaway класса A примерно в 13 млн акций класса B и пожертвует их пяти благотворительным фондам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Баффета.

Стоимость такого пакета оценивается в 5,3 млрд долларов.

По словам Баффета, остающиеся у него акции класса A стоят порядка 127 млрд долларов (99,5% его состояния). При этом за последние 1,5 года он не купил и не продал ни одной акции своей компании обоих классов и не планирует это делать.

Баффет, которому в августе исполняется 94 года, завещал более 99% состояния на благотворительность.