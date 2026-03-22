Милей: Аргентина готова обеспечить энергобезопасность Европы

Президент Аргентины Хавьер Милей убежден, что его страна способна обеспечить энергетическую безопасность европейских государств.

Как передает Report, об этом он рассказал, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

"Аргентина на данный момент способна гарантировать энергобезопасность Европы. Мы видим настоящую золотую лихорадку в области энергетических инвестиций. Представьте себе, что к 2030 году объем нашего экспорта энергоносителей превысит $30 млрд в год", - сказал он.

Милей полагает, что Аргентина располагает достаточными запасами нефти и природного газа для того, чтобы выступить в роли надежного энергетического партнера для европейских стран.

В декабре 2025 года аргентинская компания Southern Energy подписала первое масштабное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок с германской государственной структурой SEFE (Securing Energy for Europe). Условия контракта предполагают отправку 2 млн тонн СПГ в Европу на протяжении восьми лет, что должно обеспечить аргентинской экономике поступления в размере $7 млрд.