Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны, создав дроны-перехватчики, которыми можно управлять удаленно и поражать цели на расстоянии в сотни и даже тысячи километров.

    Как сообщает Report, об этом глава оборонного ведомства написал в своем Telegram-канале.

    По его словам, речь идет о новом этапе развития так называемой "малой" системы противовоздушной обороны. Федоров отметил, что Украина уже получила подтвержденные результаты применения таких аппаратов на значительном удалении, подчеркнув, что страна первой в мире начала системно масштабировать технологию дистанционного управления дронами-перехватчиками.

    Министр указал, что новая система позволяет повысить эффективность перехвата воздушных целей, снизить риски для операторов и расширять такие возможности без жесткой привязки к линии фронта.

    Согласно украинским оценкам, в прошлом году объем внутреннего производства беспилотников составил около 4,5 млн единиц, а производственные мощности с тех пор продолжили расти.

    Кроме того, Киев развивает совместное производство вооружений с рядом европейских стран, а также предлагает помощь государствам Ближнего Востока, сталкивающимся с угрозой иранских беспилотников. В частности, Украина заключила соответствующие соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

