МИД Японии: ситуация с японским заложником Кэндзи Гото зашла в тупик

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Ситуация с японским заложником Кэндзи Гото, находящимся в руках "Исламского государства" (ИГ), зашла в тупик.

Об этом, Report со ссылкой на ТАСС, заявил госминистр в МИД Японии Ясухидэ Накаяма, руководящий кризисным штабом в Аммане.

"Ситуация зашла в тупик", - сказал он.

В пятницу глава японского внешнеполитического ведомства уже отмечал, что "никаких изменений в ситуации нет".

Срок, установленный в последнем ультиматуме ИГ, истек уже более полутора суток назад. В своем последнем сообщении боевики ИГ потребовали провести обмен заложников на смертницу Саджиду ар-Ришави до конца четверга. "Если Саджида ар-Ришави не будет находиться на турецкой границе в обмен на мою жизнь к закату четверга, 29 января, то иорданский пилот (лейтенант Моаз аль-Кесасба) будет немедленно убит", - говорилось в видео боевиков, чьи требования озвучивал японский заложник Гото.

Никаких сообщений о том, что условия ИГ были выполнены, не поступало. В последних заявлениях иорданского правительства отмечалось, что Саджида ар-Ришави пока остается в тюрьме, поскольку Иордании не удается получить доказательств того, что иорданский пилот аль-Кесасба остается в живых.