МИД: Военные действия против "Хезболлах" продолжатся до победы Израиля

Израиль не планирует прекращать операции на севере Ливана. Военные действия против движения "Хезболлах" продолжатся до победы Израиля.

Израиль не планирует прекращать операции на севере Ливана. Военные действия против движения "Хезболлах" продолжатся до победы Израиля.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети "Х".

"Прекращения огня на севере не будет. Мы продолжим бороться с террористической организацией "Хезболлах" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома", - отметил он.

По данным местных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия на севере в полную силу и в соответствии с представленными ему планами.

Ранее сегодня телеканал Sky News со ссылкой на официальных представителей США сообщил о том, что в ближайшие часы стороны могут объявить перемирие.