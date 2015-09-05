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    Глава МИД Венгрии: Причина миграционного кризиса в безответственности политиков ЕС

    Происходящее в Венгрии является последствием двух вещей, - заявил Сийярто

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал миграционный кризис последствием безответственных заявлений, сделанных некоторыми европейскими политиками, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Происходящее в Венгрии является последствием двух вещей. Во-первых, это провалившаяся миграционная политика Евросоюза, во-вторых, — серия безответственных заявлений, сделанных европейскими политиками. Вот из-за этих двух вещей происходит то, что мы видим", — сказал он.

    В Люксембурге проходит двухдневная неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС, посвященная главным образом миграционному кризису.

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