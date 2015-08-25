​МИД Украины: Всемирный банк одобрил кредит Киеву в $500 млн

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил решение о выделении Украине $500 млн.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"25 августа 2015 Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине кредита в размере $500 млн, - говорится в сообщении. - Кредитные ресурсы банка будут предоставлены нашей стране в рамках системного проекта "Второй программный заем на политику развития".

По информации МИД, этот проект является вторым в серии операций ВБ, направленных на поддержку восстановления и роста экономики страны.

"Важность этого решения заключается также в том, что оно позволит получить так называемое параллельное финансирование от правительства Японии в объеме $300 млн, а также от правительства Норвегии в объеме $24 млн", - добавили в ведомстве.

В МИД обратили внимание на то, что в ближайшее время ожидают рассмотрения заявки на аналогичный кредит, средства которого будут направлены "на преодоление вызовов в финансовом секторе".