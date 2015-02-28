МИД Украины призвал к беспристрастному расследованию убийства Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Украина призывает к оперативному и беспристрастному расследованию убийства Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Немцова, всему российскому народу. Призываем российские власти провести быстрое, открытое и беспристрастное расследование этого ужасного преступления", — заявили в украинском МИДе.

В ведомстве назвали убийство "неудачной попыткой запугать всех тех, кто выступает против произвола и стремится сделать Россию демократическим, правовым и цивилизованным государством".

Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в сотне метров от Кремля.