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    МИД Украины призвал к беспристрастному расследованию убийства Немцова

    Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину в сотне метров от Кремля

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Украина призывает к оперативному и беспристрастному расследованию убийства Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Немцова, всему российскому народу. Призываем российские власти провести быстрое, открытое и беспристрастное расследование этого ужасного преступления", — заявили в украинском МИДе.

    В ведомстве назвали убийство "неудачной попыткой запугать всех тех, кто выступает против произвола и стремится сделать Россию демократическим, правовым и цивилизованным государством".

    Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в сотне метров от Кремля.

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