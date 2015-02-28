МИД Украины призвал к беспристрастному расследованию убийства Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Украина призывает к оперативному и беспристрастному расследованию убийства Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Немцова, всему российскому народу. Призываем российские власти провести быстрое, открытое и беспристрастное расследование этого ужасного преступления", — заявили в украинском МИДе.
В ведомстве назвали убийство "неудачной попыткой запугать всех тех, кто выступает против произвола и стремится сделать Россию демократическим, правовым и цивилизованным государством".
Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в сотне метров от Кремля.
News DepartmentАвтор новости
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