​МИД Украины: Информация об отправке военных в Сирию не соответствует действительности

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел (МИД) Украины назвали дезинформацией сообщения СМИ о возможном направлении украинских военных в Сирию для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это ложь. Мы активно взаимодействуем с партнерами по прекращению конфликтов на Ближнем Востоке. Но об использовании в регионе, в частности в Сирии или Ираке, Вооруженных Сил Украины речи не идет", - заявил Д. Кулеба.

Кулеба также добавил, что партнеры Украины с таким запросом не обращались.

Ранее издание Independent со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Украина предложит США помощь в борьбе с ИГ, и Киев разработал несколько сценариев, в том числе и вариант военной поддержки.