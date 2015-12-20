​МИД: Турецкие военнослужащие и техника будут выведены с территории Ирака

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие военнослужащие и техника будут выведены с территории Ирака, чтобы снизить напряженность в отношениях двух соседних стран.

Как передает Report со ссылкой на dpa, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, обнародованном вечером в субботу, 19 декабря.

В заявлении впервые отмечается, что сложившаяся ситуация возникла в результате "сбоя связи" между Анкарой и Багдадом. Кроме того, войска будут выведены с учетом "иракских сомнений" по поводу их присутствия и ради усиления борьбы с террористической группировкой "Исламское государство Ирака И Леванта" (ИГИЛ).