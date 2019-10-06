МИД Турции вызвал американского дипломата из-за лайка стороннику FETO в Twitter

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил лайк сообщению в Twitter, в котором демонстрируется вражда по отношению к турецкой Партии националистического движения, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя, американский дипломат Джеффри М. Ховенье был вызван в МИД для дачи объяснений.

По данным СМИ, посольство США поставило лайк сообщению Эргуна Бабахана, которого турецкие власти считают сторонником организации FETO, признанной Анкарой террористической.

Бабахан покинул Турцию после неудавшейся попытки переворота в стране в июле 2016 года, говорится в сообщении.

В своём твите он враждебно отзывается о лидере турецкой Партии националистического движения Девлете Бахчели.

При этом посольство США в Турции разместило в Twitter сообщение о том, что аккаунт ведомства «ошибочно поставил лайк».