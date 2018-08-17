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    МИД Турции: подход США не способствует урегулированию проблем между странами

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Турция и Соединённые Штаты могли бы легко разрешить имеющиеся проблемы, но только не с нынешним подходом Вашингтона.

    Как передает Report, такое мнение выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    «Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США», — цитирует министра CNN Turk.

    По его словам, «США не видят и не знают, кто является их настоящим другом».

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