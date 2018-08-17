МИД Турции: подход США не способствует урегулированию проблем между странами

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Турция и Соединённые Штаты могли бы легко разрешить имеющиеся проблемы, но только не с нынешним подходом Вашингтона.

Как передает Report, такое мнение выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США», — цитирует министра CNN Turk.

По его словам, «США не видят и не знают, кто является их настоящим другом».