МИД Турции: подход США не способствует урегулированию проблем между странами

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Турция и Соединённые Штаты могли бы легко разрешить имеющиеся проблемы, но только не с нынешним подходом Вашингтона.
Как передает Report, такое мнение выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США», — цитирует министра CNN Turk.
По его словам, «США не видят и не знают, кто является их настоящим другом».
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