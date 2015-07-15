МИД Турции опроверг вербовку уйгуров для участия в сирийском конфликте

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Анкара считает смехотворными обвинения Пекина в том, что турецкие дипломаты в странах Юго-Восточной Азии способствуют отправке уйгуров в Сирию для участия в военном конфликте.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич на брифинге в Анкаре.

Министерство безопасности Китая распространило на прошлой неделе заявление о том, что около ста уйгуров, депортированных Таиландом в Китай, хотели направиться в Турцию, чтобы "присоединиться к джихаду". Согласно заявлению, китайским властям известны случаи, когда турецкие дипломаты в странах Юго-Восточной Азии выдают уйгурам турецкие паспорта, способствуя их отправке в Сирию для участия в военном конфликте.

"Эти обвинения голословны, смехотворны и не стоят даже того, чтобы на них отвечать", - заявил Т.Бильгич журналистам.

Несколько сотен уйгуров были обнаружены таиландской полицией в прошлом году на юге Таиланда, где они находились в качестве рабов на каучуковых плантациях. Все они оказались на таиландской территории нелегально. Все заявляли, что не являются гражданами Китая и проживали ранее в Турции.

После длительных переговоров с властями Турции и Китая таиландское правительство отправило в Турцию 173 человека, которые смогли доказать наличие родственников в этой стране. 97 уйгуров, которые не смогли этого доказать, были депортированы в КНР, что вызвало резкую реакцию со стороны официальной Анкары.