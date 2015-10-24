МИД Турции: на встрече "четверки" обсуждался переходный процесс в САР

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Переходный процесс в Сирии обсуждался на встрече глав МИД России, США, Турции и Саудовской Аравии в Вене, говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении пресс-секретаря МИД Турции Танжу Бильгича.

Встреча по Сирии прошла в Вене в пятницу. В четырехсторонних переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

"Наши принципы и цели по отношению к Сирии известны. Они видятся единственным путем достижения мира и стабильности в Сирии со стороны как оппозиции, так и стран-партнеров и союзников Турции. Сегодня на встрече в Вене обсуждались политические механизмы претворения в жизнь этих принципов и целей, а также начало переходного процесса, согласно Женевскому коммюнике", — говорится в заявлении Бильгича.

"В этой связи были рассмотрены некоторые новые идеи. После того, как они будут обсуждены с сирийской оппозицией и другими заинтересованными сторонами, планируется проведение еще одной встречи (глав МИД по Сирии — ред.) на следующей неделе", — отмечается в заявлении.