МИД Турции: Использование базы Инджирлик против ИГ пока исключается

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Турция на данном этапе не может дать согласие на использование авиабазы Инджирлик для ударов международной коалиции по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

"Использование базы Инджирлик может быть лишь частью комплексного процесса. О ее использовании на данный момент речи не идет", - сообщил Бильгич на брифинге.

Бильгич отметил, что 1511 бойцов курдских военизированных формирований Северного Ирака (пешмерга) прошли обучение в Турции, и 15 грузовиков с военной техникой были направлены в столицу иракского Курдистана Эрбиль.

Однако, по словам Бильгича, трудно добиться успеха лишь военным путем. Он назвал как одну из причин усиления ИГ в Ираке и Сирии "изоляцию определенных групп населения", имея в виду суннитов, которых необходимо включить в процесс мирного урегулирования в этих странах.