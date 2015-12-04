 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Турции: Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется

    В отношении российских граждан сохраняется действие существующего режима

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы МИД Турции в пятницу.

    "В отношении российских граждан сохраняется действие существующего режима", - сказал собеседник агентства.

    Ранее в посольстве Турции в Москве заявили, что Анкара не намерена вводить визовый режим для граждан РФ, несмотря на обострение отношений между странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi