МИД Турции: Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется".
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы МИД Турции в пятницу.
"В отношении российских граждан сохраняется действие существующего режима", - сказал собеседник агентства.
Ранее в посольстве Турции в Москве заявили, что Анкара не намерена вводить визовый режим для граждан РФ, несмотря на обострение отношений между странами.
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