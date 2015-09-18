МИД Турции: Анкара рассчитывает на сотрудничество с Москвой по Сирии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Турция и Россия, несмотря на различие в подходах к сирийскому кризису, могут сотрудничать в его разрешении на основе обеспечения стабильности и территориальной целостности Сирии".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу.

"Мы с (главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым при обсуждении сирийского кризиса оставили за скобками наши разногласия и сошлись в том, что нам необходимо совместно предпринимать шаги по обеспечению единства, территориальной целостности и стабильности в Сирии. Надеемся, что Россия будет действовать вместе с нами, исходя из этих принципов", - заявил Синирлиоглу в интервью агентству Anadolu, комментируя итоги своей встречи с Лавровым, прошедшей накануне в Сочи.

Синирлиоглу отметил, что в основе расхождения позиции России и Турции остается отношение к президенту Сирии Башару Асаду, который, по мнению Анкары, не в состоянии привести свою страну к миру и стабильности. В то же время в Москве считают, что судьбу Асада должен решать сирийский народ.

"Россия иначе, чем мы, оценивает причины хаоса, царящего в Сирии. В том, кто за него несет ответственность, мы расходимся. Однако мы солидарны в том, что нынешняя ситуация в Сирии неприемлема, и обе наши страны осознают исходящую оттуда угрозу терроризма", - добавил министр.