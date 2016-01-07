МИД Сомали объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ МИД Сомали в четверг объявил о разрыве дипломатических отношений страны с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство государства.

"Данный шаг был предпринят после тщательного рассмотрения и в ответ на непрерывное вмешательство Ирана во внутренние дела Сомали", - цитирует агентство заявление министерства.

Отмечается, что иранским дипломатам было дано 72 часа, чтобы покинуть страну.