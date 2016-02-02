​МИД Сирии: Турецкая артиллерия обстреляла окрестности Латакии, есть раненые

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Артиллерия ВС Турции совершила обстрел приграничных сирийских территорий. Как сообщил МИД Сирии, один из ударов был нанесен по окрестностям портового города Латакия, несколько человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

"Турецкие власти продолжили ведение артиллерийского огня по селениям на горе Атира на северных окраинах города Латакия, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения", - цитирует агентство САНА заявление внешнеполитического ведомства.

"Правительство Сирийской арабской республики считает такие действия грубым нарушением международного права и требует от турецкого правительства отказаться от подобной практики нарушения суверенитета Сирии и уважать нормы международного законодательства", - также отметили в МИД.