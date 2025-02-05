МИД: Саудовская Аравия вновь подтверждает поддержку созданию государства Палестина

Саудовская Аравия продолжит усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Саудовская Аравия продолжит усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства королевства.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подчеркивает, что наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд ранее однозначно подтвердил эту позицию в своем выступлении на открытии первой сессии Cовета шуры девятого созыва в сентябре 2024 года.

В ведомстве отметили, что королевство также подтверждает свое безоговорочное неприятие любых посягательств на законные права палестинского народа.

"Сегодня международное сообщество обязано смягчить гуманитарные страдания палестинского народа, который несмотря на это остается на своей земле и не собирается ее покидать. Королевство Саудовская Аравия подчеркивает, что эта непоколебимая позиция не подлежит обсуждению и компромиссам. Достижение прочного и справедливого мира невозможно без обеспечения законных прав палестинского народа в соответствии с международными резолюциями, как это было ранее доведено как до прежней, так и нынешней администрации США", - говорится в заявлении.