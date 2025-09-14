МИД Румынии вызвал посла РФ в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 23:24
Румынский МИД выразил протест послу РФ в связи с утверждениями о входе российского беспилотника в румынское воздушное пространство.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Румынии.
"Посол РФ в Бухаресте сегодня, 14 сентября 2025 года, был вызван в МИД в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года", - говорится в публикации.
В субботу глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в социальной сети X, что ВВС страны зафиксировали российский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Два истребителя F-16 следили за его передвижением, пока БПЛА не покинул воздушное пространство.
