    МИД Румынии вызвал посла РФ в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства

    • 14 сентября, 2025
    • 23:24
    МИД Румынии вызвал посла РФ в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства

    Румынский МИД выразил протест послу РФ в связи с утверждениями о входе российского беспилотника в румынское воздушное пространство.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

    "Посол РФ в Бухаресте сегодня, 14 сентября 2025 года, был вызван в МИД в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года", - говорится в публикации.

    В субботу глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в социальной сети X, что ВВС страны зафиксировали российский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Два истребителя F-16 следили за его передвижением, пока БПЛА не покинул воздушное пространство.

