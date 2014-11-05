МИД: Россия не собирается участвовать в подготовке к ядерному саммиту

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Россия не видит возможности принять участие в подготовительных мероприятиях к четвертому Саммиту по физической ядерной безопасности в 2016 году". Об этом, как сообщает Report, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Вместо этого намерены сосредоточиться на работе по укреплению соответствующего сотрудничества в рамках МАГАТЭ, в частности, на подготовке очередной Конференции высокого уровня по этой проблеме под эгидой Агентства, запланированной на 2016 год", - говорится в заявлении.

"О своем решении информировали американских партнеров в середине октября с.г., а затем и других коллег", - добавляет МИД РФ.

Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Россия якобы проинформировала США о намерении не участвовать в ядерном саммите 2016 года.

Источники агентства ссылались на дипломатическую ноту, направленную Москвой США и другим странам, планирующим участвовать в саммите, который изначально является американской инициативой.

Один из собеседников агентства отметил, что в российской ноте подчеркивался политический характер мероприятия, отмечалось, что саммит должен проводится не одной страной, а специализированной международной организацией — МАГАТЭ.