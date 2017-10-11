МИД России : Углубление сотрудничества Грузии и НАТО угрожает региональной безопасности

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО рассматривается Россией, т.н. Южной Осетией и Абхазией как угроза безопасности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на “RT”, об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

Отмечается, что в Женеве состоялись очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

"Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности", — говорится в сообщении.

В конце сентября заместитель главы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин указал на опасность активизации НАТО в Закавказье.

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стремлении НАТО воссоздать климат холодной войны.