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    МИД России : Углубление сотрудничества Грузии и НАТО угрожает региональной безопасности

    В Женеве состоялись очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО рассматривается Россией, т.н. Южной Осетией и Абхазией как угроза безопасности в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на “RT”, об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

    Отмечается, что в Женеве состоялись очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

    "Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности", — говорится в сообщении.

    В конце сентября заместитель главы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин указал на опасность активизации НАТО в Закавказье.

    21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стремлении НАТО воссоздать климат холодной войны. 

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