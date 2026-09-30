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    МИД РФ вызвал посла Дании из-за инцидента с вертолетом ВВС

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 20:58
    МИД РФ вызвал посла Дании из-за инцидента с вертолетом ВВС

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Дании Рольфа Холмбо в связи с инцидентом с вертолетом ВВС Дании типа Fennec.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

    Согласно информации, датской стороне заявлен протест из-за действий вертолета 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря в отношении российского корвета "Сообразительный".

    Вертолет приблизился к кораблю и завис на высоте менее 50 метров, несмотря на неоднократные предупреждения российского экипажа. В МИД РФ заявили, что такие действия создавали угрозу безопасности мореплавания и могли привести к столкновению.

    В ведомстве также сообщили, что после запуска с борта корвета двух сигнальных ракет вертолет прекратил маневры и покинул район.

    МИД РФ заявил, что расценивает действия датского вертолета как нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона также предупредила, что повторение подобных действий в условиях напряженности в Балтийском регионе может привести к эскалации и серьезному инциденту.

    Рольф Холмбое Российская Федерация (РФ) Дания
    Danimarka səfiri HHQ helikopteri ilə bağlı insidentə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb
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