​МИД России: Трехстороние консультации по Сирии пройдут в Женеве 11 декабря

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Трехсторонние консультации по сирийской проблематике пройдут в Женеве 11 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"У нас будут консультации в трехстороннем формате – Россия, США, ООН", - сообщил замминистра, уточнив, что примет участие в этой встрече.

По его словам, Москва изложит свое видение урегулирования в Сирии с упором на необходимость активизации борьбы с терроризмом.