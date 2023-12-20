МИД России: США пытаются переложить на ЕС многомиллиардные расходы на Украину

США пытаются переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта

США пытаются переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Вашингтон цинично пытается переложить на ЕС многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание нынешних властей страны", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что на Западе проводятся "махинации под эгидой и лозунгами помощи молодой украинской демократии".