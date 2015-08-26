МИД РФ: США грубо нарушают международное право

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ США, выдав спикеру Совфеда РФ Валентине Матвиенко усеченную визу, нарушают международное право, действия Вашингтона идут вразрез с обязательствами государств, принимающих на своей территории многосторонние форумы, говорится в заявлении МИД РФ, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"С возмущением восприняли решение американской стороны, в результате которого оказалось сорвано участие председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в крупных международных мероприятиях в Нью-Йорке, в частности во Всемирной конференции спикеров парламентов и встрече женщин-спикеров парламентов", — говорится в документе.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, подобные действия американских властей совершенно неприемлемы.

"Они представляют собой грубое нарушение общепринятых норм международного права, идут вразрез с обязательствами государств, принимающих на своей территории многосторонние форумы. Действия Вашингтона — позиционирующего себя в качестве чуть ли не главного защитника демократии и свободы слова в мире — фактически блокируют возможность изложить подходы, отличающиеся от американских политических установок и приоритетов", — говорится в документе.