МИД РФ: Сирия гарантирует, что использует российское оружие для борьбы с терроризмом

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Сирия предоставляет гарантии, что использует российское оружие только для борьбы с терроризмом, это записано в контрактах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не говорили, что в Сирии нет проблем, что нынешнее правительство в Дамаске лучшее, образцовое в мире, - обратила внимание Захарова. - Мы говорили, что все проблемы должны решаться самими сирийцами, без вмешательства извне, без накачивания террористов".

При этом она подчеркнула, что Дамаск предоставляет гарантии использования российского оружия исключительно для борьбы с террористами. "Такие гарантии предоставляются и вписываются в контракты. Мы поставляем оружие, и есть понимание в этом с Дамаском, что оно поставляется для борьбы с террористами", - отметила дипломат.

"Заверю, что никакой иной цели, кроме как борьбы с терроризмом, мы не преследуем, оказывая военную помощь Дамаску", - подчеркнула она.