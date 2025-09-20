МИД РФ: Проект резолюции СБ ООН по Ирану ведет к дальнейшей эскалации

Россия считает действия европейских стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провокационной и ведущей к эскалации напряженности.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану.

Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году.

Европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.