МИД РФ подтвердил возможность скорой встречи Лаврова и Керри

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора в понедельник договорились продолжить диалог во время личной встречи в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.

"При обсуждении сирийской тематики стороны подтвердили поддержку усилий спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры по организации переговоров представителей правительства Сирии и представительной делегации оппозиционных кругов в целях достижения политического урегулирования", - говорится в сообщении МИД.

Также Лавров и Керри обменялись мнениями "по другим актуальным международным проблемам", включая "выполнение минского "Комплекса мер" по урегулированию кризиса на Украине, обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравией, конфликт в Йемене, ситуацию на Корейском полуострове после проведения ядерного испытания в КНДР".

"Затрагивались также некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Сергей Лавров и Джон Керри условились продолжить диалог в ходе личной встречи в ближайшее время", - отметили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.