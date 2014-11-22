МИД РФ: Переговоры Ирана и "шестерки" могут увенчаться успехом

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ На проходящих в Вене переговорах между Исламской республикой Иран и "шестеркой" международных посредников нельзя упускать ни одного часа — работа может увенчаться успехом. "Все понимают, что нельзя упускать ни одного часа, в том числе на перелеты. Если каким-то делегациям нужны дополнительные инструкции, для этого необязательно ехать в столицы", — заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

По мнению российского дипломата, то, что госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф решили остаться в Вене вместо того, чтобы вернуться в свои столицы, как планировалось ранее, является признаком того, что работа может увенчаться успехом.

По словам Рябкова, министр иностранных дел России Сергей Лавров также рассматривает возможность приезда в Вену с учетом развития ситуации на переговорах, передает Report со ссылкой на ТАСС. "Лавров, конечно, рассматривает такую возможность. Вопрос приобретает особую остроту, и это вполне вероятно", — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков также уточнил, что документ, который будет составлен по итогам переговоров Ирана и "шестерки", не будет подписным — для решения проблемы иранского атома потребуется резолюция Совбеза ООН. "Подписным он не будет. Это будет примерно по своему характеру такой текст, как прошлогодний совместный план действий, он принимается одобрением, но чтобы обеспечить юридическую устойчивость и обязывающий характер текста, требуется принятие резолюции СБ ООН", — сказал он.