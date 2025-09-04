Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата

    04 сентября, 2025
    • 14:46
    Россия высылает эстонского дипломата из Москвы в качестве ответной меры.

    Как передает Report, об этом 4 сентября сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Уточняется, что в ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии в РФ Марека Юхтеги. Ему выразили решительный протест после объявления дипломата российского диппредставительства в Таллине персоной нон грата.

    "Исходя из принципа взаимности, российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве", -  говорится в сообщении.

    Эстонской стороне также доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

    Отметим, что 13 августа МИД Эстонии объявил о высылке первого секретаря посольства России, поскольку тот "участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы" эстонского государства. Тогда же эстонское внешнеполитическое ведомство призвало российскую дипмиссию прекратить вмешательство во внутренние дела страны

