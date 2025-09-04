МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата

Россия высылает эстонского дипломата из Москвы в качестве ответной меры.

Как передает Report, об этом 4 сентября сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Уточняется, что в ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии в РФ Марека Юхтеги. Ему выразили решительный протест после объявления дипломата российского диппредставительства в Таллине персоной нон грата.

"Исходя из принципа взаимности, российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве", - говорится в сообщении.

Эстонской стороне также доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

Отметим, что 13 августа МИД Эстонии объявил о высылке первого секретаря посольства России, поскольку тот "участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы" эстонского государства. Тогда же эстонское внешнеполитическое ведомство призвало российскую дипмиссию прекратить вмешательство во внутренние дела страны