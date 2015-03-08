МИД РФ: необходим поиск решений конфликтов на Ближнем Востоке на основе устава ООН

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Россия и Куба едины в том, что конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке надо решать исключительно на основе международного права и устава ООН, сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Гаване спецпредставителя президента РФ по этому региону, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с замминистра иностранных дел Кубы Анной Тереситой Гонсалес Фрага.

"Основное внимание было уделено обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на перспективы продвижения палестино-израильского урегулирования, обстановку в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, задачу противодействия исходящей из этого региона террористической угрозе", - отметили в российском дипведомстве.

При этом были подтверждены позиции России и Кубы, основанные на "необходимости поиска решений конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке исключительно на основе общепризнанных норм международного права и устава ООН".

"Участники консультаций констатировали близость или совпадение подходов Москвы и Гаваны по обсуждавшимся вопросам, подчеркнули актуальность продолжения тесного взаимодействия и координации шагов России и Кубы по вопросам ближневосточной и африканской повестки дня в ООН, на других международных площадках, а также по соответствующей проблематике Движения неприсоединения", - добавили в министерстве иностранных дел, информирует Report со ссылкой на ТАСС.