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МИД РФ: Более 20 лидеров стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

МИД РФ: Более 20 лидеров стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани На сегодняшний день лидеры более 20 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 15:15
МИД РФ: Более 20 лидеров стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

На сегодняшний день лидеры более 20 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани.

Как сообщает Report, об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС на полях Медиасаммита БРИКС.

"Мы имеем уже около 20 подтвержденных приглашений, то есть около 20 стран подтвердили свое участие в саммите в Казани на уровне лидеров. Этот список продолжает расширяться, своевременно информация по конкретным персоналиям будет предоставлена", - сказал Рябков.

Отметим, что саммит БРИКС пройдет в Казани 22 - 24 октября.

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