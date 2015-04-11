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    МИД РФ 11-13 апреля эвакуирует из Саны сотрудников посольства

    Информация об этом опубликована на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ МИД России планирует 11-13 апреля эвакуировать из столицы Йемена сотрудников посольства России и других граждан, следует из сообщения, опубликованного на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее представитель посольства РФ в Йемене сообщил агентству, что в субботу ожидается очередной эвакуационный рейс для граждан, который пожелали покинуть страну, где идет военная операция против повстанцев-хуситов. Собеседник агентства не уточнил, сколько человек планируется эвакуировать и граждане каких стран будут вывезены из страны.

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