МИД РФ 11-13 апреля эвакуирует из Саны сотрудников посольства

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ МИД России планирует 11-13 апреля эвакуировать из столицы Йемена сотрудников посольства России и других граждан, следует из сообщения, опубликованного на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее представитель посольства РФ в Йемене сообщил агентству, что в субботу ожидается очередной эвакуационный рейс для граждан, который пожелали покинуть страну, где идет военная операция против повстанцев-хуситов. Собеседник агентства не уточнил, сколько человек планируется эвакуировать и граждане каких стран будут вывезены из страны.