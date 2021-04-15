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Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата
Другие страны
15 апреля 2021 г. 21:40
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО

Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил польский МИД.

"Послу России в Польши была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По утверждению польского МИД, основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса, а также якобы действия во вред Республике Польша.

21:21

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

"Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал В.Александров.

Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России".

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Версия на азербайджанском языке Polşa Rusiyanın 3 diplomatını “persona non-qrata” elan etdi - YENİLƏNİB

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