Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО

Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата

Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил польский МИД.

"Послу России в Польши была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По утверждению польского МИД, основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса, а также якобы действия во вред Республике Польша.

21:21

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

"Посла сегодня действительно вызывали в МИД", - сказал В.Александров.

Он не уточнил причину вызова. В то же время агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России".