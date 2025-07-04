МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве

Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого получило повреждение посольство страны в Украине.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети X.
"Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что удар "противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях".
Незадолго до этого глава польского МИД Радослав Сикорский