МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве

Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого получило повреждение посольство страны в Украине.

Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого получило повреждение посольство страны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети X.

"Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар "противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях".