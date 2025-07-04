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МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого получило повреждение посольство страны в Украине.
Другие страны
4 июля 2025 г. 23:41
МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве

Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого получило повреждение посольство страны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети X.

"Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар "противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях".

Незадолго до этого глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате нанесенных по украинской столице ударов ВС РФ. Он добавил, что уже поговорил с польским послом Петром Лукасевичем, по его словам, никто не пострадал. Глава МИД Польши подчеркнул, что "Украине срочно нужны средства ПВО".

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