МИД Пакистана выразил протест послу Франции

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции в Исламабаде и выразило ему протест в связи с "антиисламской кампанией" Парижа

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции в Исламабаде и выразило ему протест в связи с "антиисламской кампанией" Парижа. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом передает Reuters.

По его информации, послу было передано заявление пакистанского министерства иностранных дел, в котором Исламабад осудил "систематическую исламофобскую кампанию под личиной борьбы за свободу", выступил с порицанием "кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда" и "осквернения священного Корана".

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг французского лидера Эмманюэля Макрона резкой критике за его высказывания после убийства во Франции учителя Самюэля Пати.

21 октября президент Франции Макрон возглавил общенациональную церемонию прощания с учителем Самюэлем Пати, павшим 16 октября от рук террориста. Тогда он заявил, что Франция продолжит борьбу за светское образование и не откажется от карикатур.