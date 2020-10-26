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МИД Пакистана выразил протест послу Франции

МИД Пакистана выразил протест послу Франции Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции в Исламабаде и выразило ему протест в связи с "антиисламской кампанией" Парижа
Другие страны
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26 октября 2020 г. 17:37
МИД Пакистана выразил протест послу Франции

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции в Исламабаде и выразило ему протест в связи с "антиисламской кампанией" Парижа. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом передает Reuters.

По его информации, послу было передано заявление пакистанского министерства иностранных дел, в котором Исламабад осудил "систематическую исламофобскую кампанию под личиной борьбы за свободу", выступил с порицанием "кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда" и "осквернения священного Корана".

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг французского лидера Эмманюэля Макрона резкой критике за его высказывания после убийства во Франции учителя Самюэля Пати.

21 октября президент Франции Макрон возглавил общенациональную церемонию прощания с учителем Самюэлем Пати, павшим 16 октября от рук террориста. Тогда он заявил, что Франция продолжит борьбу за светское образование и не откажется от карикатур.

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