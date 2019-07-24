МИД отреагировал на захват российского судна Северной Кореей

Представитель МИД России во Владивостоке отреагировал на данные о задержании российского судна Северной Кореей, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По его словам, посольству стало об этом известно еще 18 июля.

«…дипломаты с самого начала работают над разрешением ситуации», — сказал источник.

Он добавил, что у них уже получилось увидеться с экипажем.

Ранее замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.