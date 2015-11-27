МИД России опроверг информацию о звонке Эрдогана Путину

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил президенту России Владимиру Путину после уничтожения самолета Су-24. Об этом сообщает «Интерфакс». «Не было», — сказал глава МИД, отвечая на вопрос журналистов, была ли попытка со стороны президента Турецкой Республики связаться с Путиным по телефону, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Ранее 26 ноября Эрдоган рассказал в интервью телеканалу France 24, что звонил Путину после крушения российского бомбардировщика, однако президент России не ответил и не перезвонил. «Мне интересно, что он думает», — отметил турецкий лидер.