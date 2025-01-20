МИД: Одна из освобожденных ХАМАС заложниц имеет гражданство Румынии

Одна из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц является гражданкой Румынии, еще одна - румынского происхождения.

Одна из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц является гражданкой Румынии, еще одна - румынского происхождения.

Как передает Report со ссылкой на румынские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

"Пятнадцать месяцев плена наконец-то закончились для первой группы израильских заложников. Среди них одна гражданка Румынии, а другая - румынского происхождения", - сказано в сообщении.

Ранее Армия Израиля сообщила о том, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.