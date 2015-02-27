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    МИД ОАЭ заявил, что не собирается поставлять оружие на Украину

    Этот документ является лишь частью будущей системы сотрудничества в военно-технической области

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опроверг заявления официального Киева о планах Абу-Даби по экспорту вооружений на Украину, отмечает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Подписанное недавно соглашение о военно-техническом сотрудничестве между ОАЭ и Украиной не предусматривает каких-либо контрактов на поставку Абу-Даби вооружения украинской стороне", - заявил советник главы МИД ОАЭ Фарис аль-Мазруи.

    По его словам, этот документ "является лишь частью будущей системы сотрудничества между странами в области военно-технического сотрудничества".

    Между тем, 24 февраля президент Украины Петр Порошенко по итогам визита на выставку вооружения IDEX-2015 в ОАЭ объявил о заключении ряда контрактов на поставку оружия. "В ходе выставки Украина заключила порядка 20 контрактов на поставку вооружений", - заявил президент на пресс-конференции для иностранных журналистов.

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