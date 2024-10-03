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МИД Мексики призвал граждан республики срочно покинуть Иран и Израиль

МИД Мексики призвал граждан республики срочно покинуть Иран и Израиль Мексиканское внешнеполитическое ведомство на фоне эскалации напряженности между Тегераном и Тель-Авивом призвало сограждан незамедлительно покинуть Иран и Израиль.
Другие страны
3 октября 2024 г. 08:08
МИД Мексики призвал граждан республики срочно покинуть Иран и Израиль

Мексиканское внешнеполитическое ведомство на фоне эскалации напряженности между Тегераном и Тель-Авивом призвало сограждан незамедлительно покинуть Иран и Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении мексиканского МИД в соцсети Х.

"Учитывая недавнюю эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока и возросший уровень риска, МИД Мексики призывает мексиканцев, находящихся в Иране и Израиле, немедленно рассмотреть возможность переезда в более безопасные места доступными коммерческими способами", - отметили в дипведомстве.

Правительство Мексики также призвало все стороны "принять немедленные меры по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке".

"Крайне важно добиться прекращения огня и избежать дальнейшего ущерба гражданскому населению. Мексика призывает к заключению прочного мира, который обеспечит стабильность в регионе", - отмечается в публикации.

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