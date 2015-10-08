МИД Люксембурга: ЕС подготовит правовые рамки для депортации экономических мигрантов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз подготовит правовые рамки для депортации из стран сообщества экономических мигрантов (лиц, которые, в отличие от беженцев, не спасаются от преследования, а въезжают в страны ЕС с целью улучшить свой уровень жизни). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных и европейских дел, министр иммиграции и предоставления убежища Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на двухдневную встречу глав МВД 28 стран ЕС.

"Для начала надо создать (правовые) рамки, и затем в ближайшие недели и месяцы все сделать, особенно в рамках саммита в Валлетте. После этого будем работать со странами происхождения (мигрантов), чтобы мы могли конкретизировать процедуры возвращения (экономических) мигрантов", - заявил Ассельборн.

Ранее европейские СМИ сообщили, что сотни тысяч мигрантов, получивших отказ в предоставлении статуса беженца, будут депортированы из Европы в течение нескольких недель. Еврокомиссия отказалась комментировать эту информацию.