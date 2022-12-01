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МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата

МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 19:20
МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении. Работнику диппредставительства, имя которого не уточняется, предписано покинуть территорию Литвы в течение пяти дней.

Посольство РФ подтвердило факт вызова представителя дипмиссии в МИД республики, но от дальнейших комментариев воздержалось.

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Версия на английском языке Lithuania declares one employee of Russian embassy persona non grata
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