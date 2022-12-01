МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата.

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении. Работнику диппредставительства, имя которого не уточняется, предписано покинуть территорию Литвы в течение пяти дней.

Посольство РФ подтвердило факт вызова представителя дипмиссии в МИД республики, но от дальнейших комментариев воздержалось.