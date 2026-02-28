Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    МИД Латвии: Украина должна быть готова к скорейшему вступлению в Евросоюз

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 08:16
    МИД Латвии: Украина должна быть готова к скорейшему вступлению в Евросоюз

    Евросоюз поддерживает подход "мир через силу" и считает последовательное давление на Россию ключевым для завершения войны в Украине.

    Как передает Report, об этом в интервью Радио Свобода заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

    Говоря о подходе "мир через силу", она отметила, что речь идет как о поддержке Украины на поле боя, так и о санкциях, тарифах и противодействии их обходу.

    "Такое давление лишает Россию доходов и технологий и может заставить ее двигаться к миру", - отметила она.

    По словам Браже, сейчас признаков готовности Владимира Путина к этому нет, однако они могут появиться с ростом давления. Она также выразила надежду, что США смогут повлиять на позицию Москвы.

    Что касается членства Украины в ЕС, министр напомнила, что открытие переговоров блокирует Венгрия.

    "Несмотря на это, продолжается подготовка - имплементация законодательства ЕС, создание институтов и выполнение Копенгагенских критериев. Цель - чтобы Украина была максимально готова и смогла быстро продвигаться вперед после формального старта переговоров", - заключила глава МИД Латвии.

    российско-украинская война Латвия вступление в Евросоюз

    Последние новости

    08:33

    Лидер Северной Кореи вручил партийным чиновникам новые снайперские винтовки

    Другие страны
    08:16

    МИД Латвии: Украина должна быть готова к скорейшему вступлению в Евросоюз

    Другие страны
    07:58

    Азербайджан обеспокоен ростом числа смертей вдоль миграционных маршрутов

    Внешняя политика
    07:45

    В Шамахе за последние два дня произошло седьмое землетрясение - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    07:40

    Anthropic: Компания оспорит в суде оценку Пентагона

    Другие страны
    07:17

    Альбанезе: Арест жителя Западной Австралии по подозрению в организации теракта глубоко шокирует

    Другие страны
    06:46

    США централизовали переговорный трек по Ирану

    Другие страны
    06:11

    Барделла раскритиковал общеевропейскую ядерную инициативу Макрона

    Другие страны
    05:56

    Убийство Пальме: ИИ подключают к делу, которое не раскрыли за 40 лет

    Другие страны
    Лента новостей