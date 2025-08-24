МИД Латвии поздравил Украину с Днем независимости

Дорогие украинцы, вы стали примером стойкости перед лицом агрессии и борьбы за свободу и независимость.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии, опубликованном в социальной сети X.

Поздравив Украину с Днем независимости, латвийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что украинцы являются образцом борьбы против несправедливости.

"Латвия будет рядом с вами до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир", — отмечается в публикации.

Напомним, День независимости Украины отмечается 24 августа.