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МИД КНР: Война не решит иранскую проблему

МИД КНР: Война не решит иранскую проблему Война не разрешит проблему вокруг иранской ядерной программы, а бомбардировки США иранских атомных объектов грозят ядерной катастрофой.
Другие страны
4 июля 2025 г. 23:34
МИД КНР: Война не решит иранскую проблему

Война не разрешит проблему вокруг иранской ядерной программы, а бомбардировки США иранских атомных объектов грозят ядерной катастрофой.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Бесцеремонные бомбардировки США ядерных объектов суверенного государства Ирана могут привести к ядерной катастрофе, за которую заплатит весь мир", - сказал он на совместной пресс-конференции в Париже с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Как подчеркнул Ван И, война "не способна решить иранскую проблему".

Ван И выразил уверенность в том, что Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие. Он также подтвердил, что Китай уважает право Ирана на мирное использование атомной энергии. "Сила не приносит настоящего мира и может открыть ящик Пандоры", - добавил он.

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