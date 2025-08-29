МИД КНР: Попытки США сдерживать развитие Китая обречены на провал

Власти Соединенных Штатов не смогут путем давления сдержать развитие КНР.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

По его словам, Вашингтон должен сосредоточиться на продвижении взаимовыгодных проектов.

"Мы готовы к обоюдному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству с США, но в то же время будем решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны, - отметил дипломат. - Попытки сдержать развитие и рост Китая или помешать великому возрождению китайской нации обречены на провал".

Чжаосюй уточнил, что политика давления и принуждения со стороны Вашингтона в отношении Пекина "не сработает и не сможет увенчаться успехом".

"Мы готовы взаимодействовать с Соединенными Штатами для сближения, реализовать важный консенсус, достигнутый между главами наших государств, поддерживать контакты, устранять разногласия, расширять сотрудничество, продолжать искать правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху", - добавил он.

Замглавы китайского МИД напомнил, что с начала текущего года председатель КНР Си Цзиньпин дважды беседовал по телефону, а также обменялся несколькими посланиями с президентом США Дональдом Трампом. Тем самым, как отметил замминистра иностранных дел Китая, Пекин задал курс для дальнейшего развития китайско-американских отношений.